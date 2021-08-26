Nijeryalı araştırmacı doktorasını Ege Üniversitesi'nde yapacak

Eğitim kalitesini tam akreditasyon ile tescilleyen ve uluslararası yükseköğretimde başarısı ile adını duyuran Ege Üniversitesi (EÜ), uluslararası lisans ve lisansüstü öğrencilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Nijerya Bayero Üniversitesi öğrencisi Albashir Yasir doktora eğitimini Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsünde yapacak.

Dünyanın çeşitli yerlerinden araştırma faaliyetleri yapmak üzere EÜ'yü tercih eden çok sayıda genç araştırmacı bulunuyor. Yapılan araştırma çalışmaları ile birlikte üniversiteler arasındaki etkileşim güçlenirken, işbirlikleri de artıyor. Nijerya Bayero Üniversitesi öğrencisi Albashir Yasir doktora eğitimini Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsünde alacak. Daha önce İran, Pakistan gibi farklı ülkelerden gelen araştırmacılara tez danışmanlığı yapan EÜ Güneş Enerjisi Enstitüsü Enerji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Şule Erten Ela, bu kez gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda Bayero Üniversitesi'nden gelen Nijeryalı araştırmacı Albashir Yasir'in tez danışmanlığını üstlendi. Prof. Dr. Erten Ela, doktora öğrencisi Yasir ile"Perovskit Güneş Hücre ve Boya Duyarlı Güneş Hücre Üretimleri" üzerine çalışacaklarını belirtti.Prof. Dr. Erten Ela, yeni materyallerden faydalanarak yapacakları çalışmanın enstitünün uluslararası bağlantılarını geliştireceğine ve vizyonuna da katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: Bültenler