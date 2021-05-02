Nijerya, Türkiye dahil koronavirüs vakaları artan 3 ülkenin yolcularını almayacak
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Nijerya, Türkiye dahil koronavirüs vakaları artan 3 ülkenin yolcularını almayacak

Anadolu Ajansı - Haberler | Dünya

Afrika ülkesi Nijerya, koronavirüs vaka sayılarının yükseldiği Türkiye'ye kapılarını kapattı. Nijerya, pandemi nedeniyle Türkiye, Brezilya ve Hindistan'dan gelen yolcuları ülkeye almayacağını duyurdu.

Koronavirüs salgınında yeniden hasta sayılarının pik yaptığı Türkiye'de 17 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasağın ardından hasta sayılarında azalma meydana gelmesine rağmen bazı ülkeler, Türkiye'den yolcu kabul etmemeye başladı.

ÜÇÜNCÜ DALGA ENDİŞE YARATIYOR

Nijerya, Kovid-19 nedeniyle Türkiye, Brezilya ve Hindistan'dan gelen yolcuları ülkeye almayacak. Nijerya Hükümet Sekreteri ve Kovid-19'la Mücadele Başkanı Boss Mustapha, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin bazı ülkelerde hızla yayılan Kovid-19'un üçüncü dalgasının endişe yarattığını belirtti.

Mustapha, bu nedenle 4 Mart'tan itibaren iki hafta süreliğine Türkiye, Brezilya ve Hindistan'dan gelecek Nijeryalı olmayan yolcuların ülkeye alınmayacağını kaydetti.

"RİSKİ EN AZA İNDİRMEK İÇİN GEREKLİ"

Bu kararın söz konusu ülkelerde transit yapacak yolcuları etkilemeyeceğini vurgulayan Mustapha, "Bu ihtiyati tedbirler, Nijerya'ya diğer ülkelerden gelen COVID-19 vakalarındaki artış riskini en aza indirmek için gerekli bir adım" ifadesini kullandı.

Mustapha, ülkeye giriş yapacak tüm yolcuların önceki 96 saatlik süre yerine seyahatten önce 72 saatte yapılan negatif Kovid-19 testi sonucu göstermesi gerekeceğini kaydetti.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da salgının başından bu yana 165 bin 153 kişi virüse yakalandı, bunlardan 155 bin 109'u sağlığına kavuştu, 2 bin 63 kişi ise yaşamını yitirdi.

Nijerya, Türkiye dahil koronavirüs vakaları artan 3 ülkenin yolcularını almayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı

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