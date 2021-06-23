Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi Abba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi İsmail Yusuf Abba'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi İsmail Yusuf Abba'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Abba, Erdoğan'a güven mektubunu sundu.
Abba'nın, beraberindeki eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan