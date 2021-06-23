Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi Abba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu
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Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi Abba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu

Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi Abba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi İsmail Yusuf Abba'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi İsmail Yusuf Abba'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Abba, Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

Abba'nın, beraberindeki eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi Abba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu
Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi Abba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu
Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi Abba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu
Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi Abba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi Abba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu - Haberler
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