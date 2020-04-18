Nijerya Devlet Başkanı Buhari'nin Özel Kalem Müdürü Kyari, Covid-19'dan öldü Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin Özel Kalem Müdürü Abba Kyari, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin Özel Kalem Müdürü Abba Kyari, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Almanya ve Mısır ziyaretinden dönen Kyari'nin 24 Mart'ta koronavirüse yakalandığı ve gördüğü tedavinin ardından yaşamını yitirdiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle