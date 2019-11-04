Nijerya'da silahlı çete üyesi 72 kişi yakalandı

04.11.2019 20:00

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda, silahlı çete üyesi 72 kişi yakalandı.

Bauchi Eyaleti Polis Sözcüsü Kamil Ebubekir yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Gida Dubu, Fadaman Mada, Turum ve Bakaro bölgelerinde çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Ebubekir, operasyonlarda 72 çete üyesinin yakalandığını, çetelere ait telefon, sim kart ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

Kaynak: AA