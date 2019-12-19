Nijerya'da sel 51 bin kişiyi yerinden etti
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Nijerya'da sel 51 bin kişiyi yerinden etti

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın güneyinde sağanakların yol açtığı sel nedeniyle 51 bin kişinin yerinden olduğu bildirildi.

19.12.2019 18:18 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:18
Nijerya'da sel 51 bin kişiyi yerinden etti

Batı ülkelerinden 'nın güneyinde sağanakların yol açtığı sel nedeniyle 51 bin kişinin yerinden olduğu bildirildi.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Genel Müdürü Princewill Ayim, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cross River eyaletinin Boki, Etung, Biase, Calabar bölgelerinde büyük hasara yol açan sel felaketi nedeniyle yaklaşık 51 bin kişinin evsiz kaldığını belirtti.

Ayim, sel nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 370 evin su altında kaldığını, binlerce dönüm tarım arazisinin de zarar gördüğünü kaydetti.

Eyalette selzedeler için geçici kamp kurulduğunu ve halka insani yardımları ulaştırmak için çalışmalar başlatıldığını dile getiren Ayim, seller nedeniyle kolera ve sıtma gibi bulaşıcı hastalıkların da baş gösterdiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA
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