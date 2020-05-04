Nijerya'da Kovid-19 yasaklarını ihlal eden 2 bin 300 kişiye gözaltı
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Nijerya'da Kovid-19 yasaklarını ihlal eden 2 bin 300 kişiye gözaltı

Nijerya'da Kovid-19 yasaklarını ihlal eden 2 bin 300 kişiye gözaltı
04.05.2020 16:36 | Son Güncelleme: 04.05.2020 16:36

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 bin 310 kişi gözaltına alındı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 bin 310 kişi gözaltına alındı.

Lagos Eyaleti Polis Sözcüsü Bala Elkana, basına yaptığı açıklamada, son bir ayda eyalette uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 bin 310 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Gözaltına alınanların 2 bin 185'inin yargılandığını ifade eden Elkana, bu kişilere suçlarına göre 2 saat ila 6 ay kamu hizmeti ve 15 ila 350 dolar para cezası verildiğini söyledi.

Elkana, bu süre zarfında 2 bin 92 toplu taşıma aracı ile 1535 motosikletin de trafikten men edildiği bilgisini paylaştı.

Ülkede koronavirüs nedeniyle başkent Abuja yanı sıra Lagos ve Ogun eyaletinde 5 hafta için ilan edilen sokağa çıkma yasağı bugünden itibaren 06.00 ile 20.00 arasında uygulanacak.

Nijerya'da şimdiye kadar 2 bin 558 Kovid-19 vakası görülürken, 87 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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