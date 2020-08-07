Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 45 bini aştı Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 45 bin 244'e yükseldi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 45 bin 244'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede 300 binden fazla Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 354 artarak 45 bin 244'e çıktığı ifade edildi.

Ülkede son 24 saatte 3 kişinin daha ölmesiyle can kaybının 930'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 32 bin 430'a ulaştığı belirtildi.

Nijerya Hükümet Sekreteri ve Kovid-19'la Mücadele Başkanı Boss Mustapha, yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin onayıyla ülkede Kovid-19 nedeniyle uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağın 4 hafta daha uzatıldığını duyurdu.

Mustapha, sokağa çıkma yasağının 22.00-06.00 saatlerinde uygulanacağını kaydederek, bu süre zarfında restoranlar, sinema ve fitnes soların kapalı kalmaya devam edeceğini ifade etti.

Öte yandan, Havacılık Bakanı Hadi Sirika, uluslararası uçuşların başlatılması için çalışmaları başladığını ve birkaç hafta içinde yeniden faaliyete geçeğini belirtti.

Nijerya'da şubat ayında görülen ilk Kovid-19 vakası ardından 27 Nisan'da ülkede ilk sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kaynak: AA