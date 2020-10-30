Nijerya'da kamyon öğrenci otobüsüne çarptı: 21 ölü
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Nijerya'da kamyon öğrenci otobüsüne çarptı: 21 ölü

30.10.2020 01:25 | Son Güncelleme: 30.10.2020 01:28
Nijerya'da kamyon öğrenci otobüsüne çarptı: 21 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Enugu eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Enugu eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu (FRSC) Enugu Eyalet Koordinatörü Ogbonna Kalu, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, eyaletin Mgbowo-Awgu kara yolunda kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu öğrencileri taşıyan otobüse çarptığını belirtti.

Kalu, kazada çoğu çocuk olmak üzere 21 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Kalu, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Kalu, kazaya, aşırı hızın yol açmış olabileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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