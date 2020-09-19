Nijerya'da Boko Haram üyesi 16 terörist öldürüldü
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Nijerya'da Boko Haram üyesi 16 terörist öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 16 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya'da Boko Haram üyesi 16 terörist öldürüldü
19.09.2020 01:33 | Son Güncelleme: 19.09.2020 01:36

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 16 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, ordunun Maiduguri eyaletine bağlı Kassa Kura bölgesinde terör örgütü Boko Haram'a yönelik hava operasyonu düzenlediğini belirtti.

Enenche, operasyonda 16 örgüt üyesinin öldürüldüğünü, birçoğunun da yaralı kaçtığını kaydetti.

Operasyonda 11 teröristin yakalandığını aktaran Enenche, örgüte ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği ve örgütün lojistik malzemelerin imha edildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.

Kaynak: AA

AA Editörü - Adam Abu
Adam Abu
AA Editörü
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