Nijerya'da Boko Haram tarafından düzenlenen saldırıda 44 çiftçi öldü
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Nijerya'da Boko Haram tarafından düzenlenen saldırıda 44 çiftçi öldü

29.11.2020 01:01 | Son Güncelleme: 29.11.2020 01:11

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram tarafından çiftçilere düzenlenen saldırıda 44 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram tarafından çiftçilere düzenlenen saldırıda 44 kişi hayatını kaybetti.

Borno Çiftçiler Birliğinin eski Başkanı Hassan Zabarmari, yerel basına yaptığı açıklamada, eyaletin Garin Kwashebe köyünde pirinç tarlasında çalışan çiftçilerin Boko Haram'ın saldırısına uğradığını belirtti.

Zabarmari, saldırıda 44 çiftçinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

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Garin Kwashebe Meclis üyesi Ahmed Satomi de olayı doğrulayarak, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini bildirdi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.

Nijerya'da Boko Haram tarafından düzenlenen saldırıda 44 çiftçi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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