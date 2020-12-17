Nijerya'da Boko Haram'ın kaçırdığı 350'ye yakın çocuk serbest bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
BBC

Nijerya'da Boko Haram'ın kaçırdığı 350'ye yakın çocuk serbest bırakıldı

17.12.2020 23:52 | Son Güncelleme: 18.12.2020 00:01

Nijeryalı yetkililer, geçen hafta bir yatılı okuldan kaçırılan 300'den fazla erkek çocuğun serbest bırakıldığını açıkladı.

Nijeryalı yetkililer, geçen hafta bir yatılı okuldan kaçırılan 300'den fazla erkek çocuğun serbest bırakıldığını açıkladı.

Ülkenin kuzeybatısındaki Katsina eyaletindeki bir yatılı okulda meydana gelen saldırıyı radikal İslamcı Boko Haram örgütü üstlenmişti.

BBC'ye konuşan eyalet valisi sözcüsü, 344 çocuğun serbest kaldığını, durumlarının iyi olduğunu ve birkaç saat içinde evlerine dönmelerinin beklendiğini söyledi.

Yetkili, kaçırılan çocukların tümünün hayatta olduğunu belirtti.

Boko Haram, son 10 yılda okullardan çocuk kaçırmasıyla biliniyor. Ancak örgüt, 2014'teki Chibok saldırısı da dahil bu eylemleri ülkenin kuzeydoğusunda yapıyordu.

Öngütün lideri Abubakar Shekau yayımladığı ses mesajında "Katsina'da olanların sorumlusu biziz" derken, örgütün batı tarzı eğitime karşı olduğunu vurguladı.

Nijeryalı yetkililer ise kaçırma olayının Boko Haram ile bağlantılı yerel çeteler tarafından gerçekleştirildiğini söylemişti.

Nijerya'da Boko Haram'ın kaçırdığı 350'ye yakın çocuk serbest bırakıldı
BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Alişan Gülben Ergen Nilgün Belgün Ayşegül Yıldız
Spor Neymar Okan Buruk Ersun Yanal Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ankara Öğretim Üyesi Cumhurbaşkanı Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nijerya'da Boko Haram'ın kaçırdığı 350'ye yakın çocuk serbest bırakıldı | Haberler.com Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 00:02:04. #1.15#
title