Nijerya'da 68 yaşında bir kadın tüp bebek yöntemiyle ikiz bebek sahibi oldu Nijerya'da 68 yaşında bir kadın 43 yıl sonra ikiz bebek sahibi oldu. Sezaryen ameliyatla Lagos Üniversitesi Hastanesi'nde doğan biri erkek biri kız çift yumurta ikizi bebeklerin 37 haftalık olduğu ve sağlık durumların iyi olduğu öğrenildi.

Nijerya'da daha önce kısırlık tedavisi gören 68 yaşındaki bir kadın 46 yıl sonra ikiz bebek dünyaya getirdi. Sezaryen ameliyatla Lagos Üniversitesi Hastanesi'nde doğan biri erkek biri kız çift yumurta ikizi bebeklerin 37 haftalık olduğu ve sağlık durumların iyi olduğu öğrenildi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com