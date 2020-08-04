Nijerya'da 32 silahlı çete üyesi yakalandı
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Nijerya'da 32 silahlı çete üyesi yakalandı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneydoğusunda silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 32 kişi yakalandı.

Nijerya'da 32 silahlı çete üyesi yakalandı
04.08.2020 01:27 | Son Güncelleme: 04.08.2020 01:45

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneydoğusunda silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 32 kişi yakalandı.

İmo Eyaleti Emniyet Müdürü Isaac Akinmoyede, yaptığı açıklamada, eyaletin Njaba bölgesinde kaçırılan çocuğun ardından silahlı çetelere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 32 çete üyesinin yakalandığını ifade eden Akinmoyede, önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Akinmoyede, kaçırılan çocukla ilgili arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Nijerya'da, 2008'de çobanlar ve çiftçilerin çatışmalarıyla başlayan şiddet olayları, 2015'ten itibaren rehin alma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yıl silahlı çeteler arasındaki çatışmalarda 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan-temmuz aylarında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

Kaynak: AA

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