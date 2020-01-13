Nihat Özdemir, Mehmet Sepil ve Şenol Güneş çalıştayın ardından açıklamalarda bulundular
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in konuşması Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in konuşması A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in konuşması ANKARA - Ankara'da düzenlenen Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Spor Kulüpleri...
13.01.2020 13:02 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:07
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in konuşması
Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in konuşması
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in konuşması ANKARA - Ankara'da düzenlenen Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"nın ardından açıklamalar.
Kaynak: AA