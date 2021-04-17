Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Astral seyahat ile Kabe'ye gitsek haccımız kabul olur mu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Astral seyahat ile Kabe'ye gitsek haccımız kabul olur mu?

Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Astral seyahat ile Kabe'ye gitsek haccımız kabul olur mu?
Haberler.com / Serap Ilgın - Haberler | Güncel

Nihat Hatipoğlu'nun ATV'de sunduğu programda bir genç, pandemi dolayısıyla Kabe'ye astral seyahat ile gitmenin mümkün olup olmadığını sordu. Hatipoğlu, ise "Kabe'ye dua ile gidilir" şeklinde konuştu.

ATV'de yayımlanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar programına, dün akşam Muş Merkez'den bir genç katıldı. Genç, Hatipoğlu'na "Malum pandemi dönemindeyiz. Astral seyahat ile Kabe'ye gitsek haccımız kabul olur mu?" sorusunu yöneltti.

"BU TÜR DENEMELERDEN UZAK DURMAK GEREK"

İzleyicinin sorusu karşısında şaşıran Hatipoğlu ise "Yani dua ile Kabe'ye gidilir. Astral seyahatle Kabe'ye gidemezsiniz. Çünkü astral seyahat denemeleri çok doğru olan denemeler değildir. Bizde onlara gerek yok. Kalbi rabıta; namazı kıldıktan sonra gözünüzü kapatıp Kabe'yi düşünme, Medine'yi düşünme, kendinizi orada hissetmeniz olabilir... Tasavvufta buna rabıta diyorlar. Ama yanlış şeylere değil; Kabe'ye, Medine'ye, Kuran'a rabıta olmalıdır. Kalbi Allah'a bağlamak... Kuran-ı Kerim, buna tefekkür diyor. Tefekkürle Yüce Allah'ın zatını değil, büyüklüğünü düşünmek... Ama ruhla beden birbirinden ayrılacak böyle bir seyahat; bu tür denemelerden uzak durmak gerekir. Astral seyahat ile Kabe'ye de gidilmez, hacı da olunmaz" dedi.

Serap Ilgın
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Nikos Dendias Vladimir Putin Yıldırım Akbulut Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Nur Sürer Mehtap Ar Hande Erçel Caner Cindoruk
Spor Ryan Babel Mesut Özil Ersun Yanal Gökhan Gönül Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Astral seyahat ile Kabe'ye gitsek haccımız kabul olur mu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 13:55:15. #1.14#

title