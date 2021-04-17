Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Astral seyahat ile Kabe'ye gitsek haccımız kabul olur mu?

Nihat Hatipoğlu'nun ATV'de sunduğu programda bir genç, pandemi dolayısıyla Kabe'ye astral seyahat ile gitmenin mümkün olup olmadığını sordu. Hatipoğlu, ise "Kabe'ye dua ile gidilir" şeklinde konuştu.

ATV'de yayımlanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar programına, dün akşam Muş Merkez'den bir genç katıldı. Genç, Hatipoğlu'na "Malum pandemi dönemindeyiz. Astral seyahat ile Kabe'ye gitsek haccımız kabul olur mu?" sorusunu yöneltti.

"BU TÜR DENEMELERDEN UZAK DURMAK GEREK"

İzleyicinin sorusu karşısında şaşıran Hatipoğlu ise "Yani dua ile Kabe'ye gidilir. Astral seyahatle Kabe'ye gidemezsiniz. Çünkü astral seyahat denemeleri çok doğru olan denemeler değildir. Bizde onlara gerek yok. Kalbi rabıta; namazı kıldıktan sonra gözünüzü kapatıp Kabe'yi düşünme, Medine'yi düşünme, kendinizi orada hissetmeniz olabilir... Tasavvufta buna rabıta diyorlar. Ama yanlış şeylere değil; Kabe'ye, Medine'ye, Kuran'a rabıta olmalıdır. Kalbi Allah'a bağlamak... Kuran-ı Kerim, buna tefekkür diyor. Tefekkürle Yüce Allah'ın zatını değil, büyüklüğünü düşünmek... Ama ruhla beden birbirinden ayrılacak böyle bir seyahat; bu tür denemelerden uzak durmak gerekir. Astral seyahat ile Kabe'ye de gidilmez, hacı da olunmaz" dedi.