Nihat Hatipoğlu koronavirüse yakalandı mı? Nihat Hatipoğlu koronavirüs testi pozitif mi, negatif mi? Nihat Hatipoğlu sağlık durumu nasıl?
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Nihat Hatipoğlu koronavirüse yakalandı mı? Nihat Hatipoğlu koronavirüs testi pozitif mi, negatif mi? Nihat Hatipoğlu sağlık durumu nasıl?

Bir süredir gündemde olan Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüs yakalanıp yakalanmadığı konuşuluyor. Peki, Nihat Hatipoğlu koronavirüs testi pozitif mi, negatif mi? Nihat Hatipoğlu sağlık durumu nasıl? Nihat Hatipoğlu koronavirüse yakalandı mı?

Nihat Hatipoğlu koronavirüse yakalandı mı? Nihat Hatipoğlu koronavirüs testi pozitif mi, negatif mi? Nihat Hatipoğlu sağlık durumu nasıl?
25.08.2020 15:14 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:18

Nihat Hatipoğlu'nun son durumu sosyal medyada gündem olmuştu. Konu ile ilgili olarak Nihat Hatipoğlu'nun oğlu ve asistanı açıklama yaptı. Peki,Nihat Hatipoğlu sağlık durumu nasıl? Nihat Hatipoğlu koronavirüse yakalandı mı? Nihat Hatipoğlu koronavirüs testi pozitif mi, negatif mi?

NİHAT HATİPOĞLU KORONAVİRÜSE YAKALANDI MI?

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun son durumuyla ilgili Haberler.com'a açıklama yapan asistanı "Hocam koronavirüse yakalandı. Tedavisi evde devam ediyor. Sevenlerinden dua bekliyoruz" dedi.

Konuyla ilgili Haberler.com'a konuşan Hatipoğlu'nun asistanı "Hocam evde koronavirüs tedavisi görüyor. Durumu şimdilik stabil. Sevenlerinden dua bekliyor" ifadelerini kullandı.

NİHAT HATİPOĞLU KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF Mİ, NEGATİF Mİ?

Haberler.com/ Olgun Kızıltepe Sosyal medyada koronavirüse yakalandığı iddiaları ortaya atılan Nihat Hatipoğlu'nun son durumuyla ilgili açıklama yapan asistanı, ünlü ilahiyatçının koronavirüs testinin pozitif çıktığını doğruladı.

Konuyla ilgili Haberler.com'a konuşan Hatipoğlu'nun asistanı "Hocam evde koronavirüs tedavisi görüyor. Durumu şimdilik stabil. Sevenlerinden dua bekliyor" ifadelerini kullandı.

NİHAT HATİPOĞLU SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sosyal medyada koronavirüse yakalandığı öne sürülen Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu babasının sağlık durumuyla ilgili olarak, "Dostlar çok soran oldu. Hocamızın rahatsızlığı Covid-19 olup olmadığı belli olmadığı için kesin bir şey söylemiyoruz. Yayılan şeylere itibar etmeyiniz. Hocamız Allah'a binlerce kez hamd olsun ki iyiler. Sadece sizlerden daha iyi olması için dua bekliyoruz. Selam ve dua ile.." ifadelerini kullanmıştı.

İLK KORONA TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Ünlü ilahiyatçının asistanı dün çıkan söylentiler üzerine bir açıklama yaparak, "Nihat Hoca'nın ciğerlerinde bir sorun vardı. Korona şüphesiyle test yapıldı. Yapılan testte Nihat Hoca'nın testi negatif çıktı. Kendisi şu anda evinde. Önümüzdeki günlerde bir test daha yapılacak. Kendisi sevenlerinin duasını bekliyor." dedi.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Nihat Hatipoğlu'nun rahatsızlığı ile ilgili haberlerin duyulması sonrasında sosyal medyada on binden fazla paylaşım yapıldı. #NihatHatipoğlu etiketi Kısa sürede Twitter'da gündem oldu.

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