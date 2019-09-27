Nihat Hatipoğlu deprem duası Nihat Hatipoğlu'nun depremden korunma duası tam metni

27.09.2019 14:18

İstanbul'da yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremin etkileri devam ederken Nihat Hatipoğlu'nun depremden korunma duası gündem oldu. "Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor" programında Nihat Hatipoğlu depremden korunma duası yaptı. Sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında giren bu gelişme sonrası Nihat Hatipoğlu deprem duası tam metni merak konusu oldu.

NİHAT HATİPOĞLU DEPREMDEN KORUNMA DUASI

Nihat Hatipoğlu depremden korunma duası sosyal medyada en çok paylaşılan ve yorum yapılan konular arasına girdi. Kendi programında depremden korunma duası yapan Nihat Hatipoğlu'na çeşitli eleştiriler gelirken, konu TT listesine girdi.

NİHAT HATİPOĞLU DEPREMDEN KORUMA DUASI TAM METNİ

Allahım! Dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında af ve afiyet istiyorum. Allahım! Açıklarımı ört, korkularımı gider ve bana güven ver.

Allahım! Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden (gökten) gelecek tehlikelere karşı koru. Altımdan (yerden) gelecek tehlikelere senin azametine sığınırım. (Hakim)

NİHAT HATİPOĞLU DEPREMDEN KORUNMA DUASI TT OLDU

Nihat Hatipoğlu'nun programında depremden korunma duası yapması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu, TT listesine giren Nihat Hatipoğlu'na olumlu ve olumsuz yönde birçok eleştiri geldi