Yazıları ve yorumlarıyla gündeme dair değerlendirmelerde bulunan gazeteci-yazar Nihat Genç, akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede entübe edildi. Peki, Nihat Genç evli mi, çocuğu var mı?

NİHAT GENÇ KİMDİR?

1956 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Nihat Genç, Türk düşünce ve medya dünyasında sivri dili ve tartışmalı çıkışlarıyla tanınan bir yazar ve televizyon yorumcusudur.

İlköğrenimini Meryem Mehmet Kayhan İlkokulu'nda tamamlayan Genç, ortaokul ve lise eğitimini Trabzon Ticaret Lisesi'nde gördü. 1974 yılında mezun olduktan sonra İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi ve Ankara Bankacılık Okulu'na kayıt yaptırdı. Ancak dönemin siyasi atmosferi nedeniyle bu eğitimini yarıda bıraktı. Daha sonra Sağlık İdaresi Yüksek Okulu'ndan mezun oldu.

Eğitim hayatının ardından memuriyete adım atan Genç, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ankara Rehabilitasyon Merkezi ile Kültür Bakanlığı'nda toplam dokuz yıl görev yaptı. Aynı dönemde çeşitli dergi ve gazetelerde teknik işler üstlenerek medya dünyasına giriş yaptı.

Yazarlık kariyerinde "Bağımsız", "Kırmızı-Beyaz" ve "Leman" gibi yayın organlarında siyasi ve toplumsal yazılarıyla dikkat çekti. Kısa bir süre Akşam Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Televizyon izleyicisinin karşısına ise Sky Türk ekranlarında Serdar Akinan'la birlikte sunduğu "Nihat Genç ile Ne Var Ne Yok" programıyla çıktı.

2005 yılında, Bilgi, Sabancı ve Boğaziçi üniversiteleri iş birliğiyle düzenlenen "İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri" başlıklı konferansı sert dille eleştirmesi, yayıncılık kariyerinde önemli bir kırılma yarattı. Bu çıkışının ardından uzun yıllardır kitaplarını yayımlayan İletişim Yayınları, Genç ile yollarını ayırdı.

NİHAT GENÇ EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Nihat Genç, özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih eden bir isim. Ancak bilinenlere göre evli ve bir çocuk babası. Eşi hakkında pek fazla detay paylaşmasa da, Nihat Genç'in bir çocuğu olduğu bilinmektedir. Ancak çocuğunun ismi, mesleği veya hayatına dair detaylar basına yansımamıştır.