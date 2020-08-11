Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü Ünlü isimleri tiye aldığı paylaşımlarıyla adını duyuran fenomen Alp Kılınç, son olarak yeni şarkı çıkaran Nihat Doğan'ın kendisine attığı mesajları ifşa etti. Kendisinden yeni klibini paylaşmasını isteyen Doğan'ı tiye alan Kılınç, yaptığıyla şarkıcıyı çileden çıkardı.

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, 7 yıl aradan sonra Çoğu Gitti Azı Kaldı isimli şarkısına klip çekti. Klibin daha çok izlenmesini isteyen Doğan, birkaç fenomenden klibini kendi hesaplarından paylaşmasını rica etti. Bu isimlerden biri de ünlüleri tiye alan Alp Kılınç olunca ikili arasında gerginlik çıktı.

ŞARKISINI HİÇ BEĞENMEDİ

Fenomen Alp Kılınç'a Instagram'dan mesaj atan Nihat Doğan "Alp'im yeni klibini hikayende paylaşırsan çok sevinirim" dedi. Doğan'a cevap vermeyen Kılınç, şarkıcının klibini "B.k gibi şarkı olmuş dinlemek isteyen sayfayı yukarı kaldırsın" notuyla paylaştı

"BUNUN HESABINI MAHKEMEDE VERECEKSİN"

Alp Kılınç'ın yaptığıyla çılgına dönen Nihat Doğan, yeni bir mesaj göndererek "Yazıklar olsun sana. Onca emek onca çabayı tek bir cümle heba ederken hiç mi vicdanın sızlamaz. Bu yapmaya çalıştığın itibar suikastının hesabını mahkemede vereceksin" diyerek engelledi.

Bu konuşmaları Instagram hesabından yayınlayan Alp Kılınç "Engellere yürüyor korkmuyorum" notunu yazdı.