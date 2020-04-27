Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık Ünlü türkücü Nihat Doğan, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman modacı Nur Yerlitaş'la ilgili yaptığı paylaşımda "Ah be Nur en son Ramazan'dan önce konuşmuştuk iftar yapacaktık nasip olmadı" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olan ve hastanede tedavi gören Nur Yerlitaş, 64 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yerlitaş'ın ölümü üzerine sosyal medyadan bir paylaşım yapan Nihat Doğan, üzüntüsünü dile getirdi.

"GÜLEN YÜZÜNE ÖLÜM HİÇ YAKIŞMADI"

Nur Yerlitaş'la Ramazan'dan önce konuştuklarını ve beraber iftar açacaklarını belirten Doğan, "Bende çok hakkın var. O pamuk kalbine, o melek her daim gülen yüzüne ölüm hiç yakışmadı Mekanın cennet olsun Allah'ım gani gani rahmet eylesin. Seni unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

İşte Nihat Doğan'ın o paylaşımı;