Nihat Doğan, Canlı Yayında Acun'un Projesini Anlattı: Ünlüler Boks Yapacak

Nihat Doğan, Beyaz TV'deki sabah programında yeni sezonda ekrana gelecek bir Acun Ilıcalı projesini açıkladı. Doğan, "Acun Ilıcalı bana kızacak ama" diyerek ünlülerin birbirleriyle boks maçı yapacağını duyurdu.

NİHAT DOĞAN'IN PARTNERİ "SÖYLEME SÖYLEME" DEDİ

Nihat Doğan 'Söylemezsem Olmaz' programında Acun Ilıcalı'nın yeni sezondaki projesini açıkladı. Partnerlerinin "söyleme, söyleme" itirazlarına rağmen Nihat Doğan, "Söyleme kardeşim, Acun Ilıcalı bana kızacak ama, yeni sezonda ünlüler birbirleriyle boks maçı yapacak." dedi.