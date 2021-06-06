Nihan Büyükağaç kimdir? Nihan Büyükağaç kaç yaşında, nereli?

Nihan Büyükağaç, 1981 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Fırtına dizisi ile geçen Nihan Büyükağaç, son dönemde Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Bahar Tezyürek karakteriyle ses getirdi. Nihan Büyükağaç, son dönemde en çok merak edilen kişiler arasında yer almaktadır. Peki Nihan Büyükağaç kimdir? Nihan Büyükağaç kaç yaşında, kimdir? Nihan Büyükağaç biyografisi!

Nihan Büyükağaç kimdir? Nihan Büyükağaç kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları merak ediliyor. Yakın zamanda final yapan senaryosunu Özcan Deniz'in yazdığı Seni Çok Bekledim dizisindeki Sibel karakteriyle buluşan Nihan Büyükağaç son dönemde en çok merak edilen kişiler arasında yer almaktadır. Nihan Büyükağaç ile ilgili detaylı bilgi ve biyografisine haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

NİHAN BÜYÜKAĞAÇ KİMDİR?

28 Eylül 1981 tarihinde İstanbul'da doğan Nihan Büyükağaç Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 2006'da Fırtına dizisinde Tamara'yı canlandırdı. 2009'da Yusuf Kurçenli'nin yönettiği Yüreğine Sor filminde yer aldı. En son Oflu Hocanın Şifresi 2 adlı filmde Asiye karakteri ile rol aldı.

2021 yılında senaryosunu Özcan Deniz'in yazdığı Seni Çok Bekledim dizisinde Sibel karakteriyle yer almaktadır.

Murat Yıldırım ile evli ve 1 çocuğu var. Nihan Büyükağaç 1.71 metre boyunda, 58 kilo ve terazi burcu. Beğenilen ve Instagram'da hayranları tarafından aratılan Nihan Büyükağaç, Instagram'da @nbuyukagac kullanıcı adıyla yer alıyor.

FİLMOGRAFİ

2021 – Seni Çok Bekledim (Sibel) (Tv Dizisi)

2020 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz(Bahar Tezyürek) (TV Dizisi)

2019 – Canevim (Feryal Tanbay) (TV Dizisi)

2018 – Bir Umut Yeter (Nihan) (TV Dizisi)

2016 – Oflu Hoca'nın Şifresi 2 (Asiye) (Sinema Filmi)

2016 – Cesur ve Güzel (Adalet) (TV Dizisi)

2015 – Gecenin Kraliçesi (Emine) (TV Dizisi)

2014 – Gönül İşleri (Alev) (TV Dizisi)

2013 – Sevdaluk (Fatma) (TV Dizisi)

2011-2103 – Muhteşem Yüzyıl (Gülşah) (TV Dizisi)

2010 – Yer Gök Aşk (TV Dizisi)

2009 – Yüreğine Sor (Feriye) (Sinema Filmi)

2009 – Ayrılık 2 (Mina) (TV Dizisi)

2008 – Sınıf (TV Dizisi)

2008 – Derdest (Aysun) (TV Dizisi)

2007 – Senden Başka 2 (Emel) (TV Dizisi)

2006 – Fırtına (Tamara) (TV Dizisi)

Fırtına 2006 Tamara Tv Dizisi

Beşinci Boyut 2005