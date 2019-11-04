Nihal Olçok'tan Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak tepkisi: Bu hızla benim hapse girişimi görürsün

04.11.2019 22:30

15 Temmuz hain darbe girişiminde eşi ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok, mahkemenin Mehmet Altan hakkında beraat, kardeşi Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında ise tahliye kararı vermesinin ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Olçok kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu hızla benim hapse girişimi görürsünüz çünkü ibrelerin yönü değiştirildi" ifadelerini kullandı.

"İBRELERİN YÖNÜ DEĞİŞTİRİLDİ"

Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak hakkındaki kararları "İbrelerin yönü değiştirildi" şeklinde yorumlayan Olçok, "Bu hızla benim hapse girişimi görürsünüz" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabı üzerinden tepkisini dile getiren Nihal Olçok, "Belli mi olur, burası Türkiye! Dua edelim de şehitlere tazminat davası açılan ilk ülke olarak tarihe geçmeyelim. Makamınız âli olsun #15Temmuz şehitleri..." açıklamalarında bulunduğu paylaşımına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da etiketledi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın haklarında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yapılan yeniden yargılamada karar duruşması görüldü. Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülen duruşmada karar açıklandı.

Ahmet Altan "örgüte üye olmamakla birlikte bilerek yardım" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, suçun niteliği ve tutuklulukta geçirdiği süre gözetilerek tahliyesine karar verildi.Nazlı Ilıcak'a "örgüte üye olmamakla birlikte bilerek yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı, suçun niteliği ve tutuklulukta geçirdiği süre gözetilerek adli kontrolle tahliyesine karar verildi. Delil elde edilemediğinden dolayı Mehmet Altan'ın beraatine hükmedildi.