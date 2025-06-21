Nihal Candan dini inancı nedir, namaz kılıyor muydu?

Nihal Candan dini inancı nedir, namaz kılıyor muydu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, anoreksiya nervoza tedavisi gördüğü hastanede 30 yaşındayken hayatını kaybetti. Peki, Nihal Candan dini inancı nedir?

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada ikinci kez kalbi durdu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Candan, hayatını kaybetti. Peki, Nihal Candan dini inancı nedir?

NİHAL CANDAN KİMDİR?

Gülnihal Candan, 15 Haziran 1995 yılında Mersin'de doğdu. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimine devam eden Nihal Candan, TV8'de yayınlanan Bu Tarz benim yarışmasıyla ünlendi.

Aynı yarışmaya katılan 1997 doğumlu Bahar Candan adında bir kız kardeşi vardır. 16 Ekim 2014 tarihinde Bu Tarz Benim yarışmasına konuk olarak katılıp jüriden 3 yıldız alarak yarışmaya katılmaya hak kazandı.

İkinci sezon Bu Tarz Benim yarışmasında yarışmacı olarak yer alan Nihal Candan'ın yer aldığı programda Soner Sarıkabadayı konuk jüri olarak yer alırken, Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu ana jüri üyeleriydi.

7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor 2016 yarışmasına da Nihal Candan gönüllüler takımında yarıştı.

NİHAL CANDAN DİNİ İNANCI NEDİR?

Cezaevindeyken namaz kılmaya başladığını söyleyen Candan, 'Betonlar arasında bildiğimiz tüm meditasyon uygulamalarını yaptık Bahar'la. Günlük tuttuk. Sabah namazını zaten ben kaçırmazdım. Sabah namazı benim için çok değerli. Çünkü onda bir hadis var; 'Namaz uykudan hayırlıdır' diye. O benim en sevdiği hadis. Sadece 7 vakit kılmıyordum. 7 vakte cezaevinde çıkardım. Teheccüd ile nafile namazlarıyla. 7 vakit kılıyordum cezaevinde. Biraz daha tasavvuf, Mevlana bilinci aşılamaya çalıştım kız kardeşime, onu öyle uyuttum' dedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşacağız ve bundan sonra ne olacağını göreceğiz

ABD Başkanı Donald Trump'tan kritik İran mesajı
İsrail saldırıları altındaki İran'da 5.5 büyüklüğünde deprem

İsrail saldırılarının sürdüğü İran'da 5.5 büyüklüğünde deprem
İran, müzakere şartını açıkladı: Saldırgan hesap verdiğinde hazırız

İran'ın müzakere şartını bu sözlerle açıkladı!
Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar

Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sacha Boey milli takımını değiştiriyor

Boey milli takımını değiştiriyor
Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti

Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti

İsrail'den büyük kaçış! Binlerce kişi soluğu o ülkede aldı
İran'ın Hayfa'yı vurduğu an! Dumanlar metrelerce yükseğe çıktı

İsrail'in can damarının vurulduğu an
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Bu sahne gündem olmuştu! Kıskançlık iddialarına tokat gibi yanıt
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı

Yüsra Geyik'ten kızgın kumlarda bikinili dans
Arda Turan: Bir daha Dinamo Kiev şampiyonluğu görmek istemiyorum

Kırmızı çizgisini böyle açıkladı: Bir daha bunu görmek istemiyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.