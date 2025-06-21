Nihal Candan dini inancı nedir, namaz kılıyor muydu?

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada ikinci kez kalbi durdu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Candan, hayatını kaybetti. Peki, Nihal Candan dini inancı nedir?

NİHAL CANDAN KİMDİR?

Gülnihal Candan, 15 Haziran 1995 yılında Mersin'de doğdu. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimine devam eden Nihal Candan, TV8'de yayınlanan Bu Tarz benim yarışmasıyla ünlendi.

Aynı yarışmaya katılan 1997 doğumlu Bahar Candan adında bir kız kardeşi vardır. 16 Ekim 2014 tarihinde Bu Tarz Benim yarışmasına konuk olarak katılıp jüriden 3 yıldız alarak yarışmaya katılmaya hak kazandı.

İkinci sezon Bu Tarz Benim yarışmasında yarışmacı olarak yer alan Nihal Candan'ın yer aldığı programda Soner Sarıkabadayı konuk jüri olarak yer alırken, Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu ana jüri üyeleriydi.

7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor 2016 yarışmasına da Nihal Candan gönüllüler takımında yarıştı.

NİHAL CANDAN DİNİ İNANCI NEDİR?

Cezaevindeyken namaz kılmaya başladığını söyleyen Candan, 'Betonlar arasında bildiğimiz tüm meditasyon uygulamalarını yaptık Bahar'la. Günlük tuttuk. Sabah namazını zaten ben kaçırmazdım. Sabah namazı benim için çok değerli. Çünkü onda bir hadis var; 'Namaz uykudan hayırlıdır' diye. O benim en sevdiği hadis. Sadece 7 vakit kılmıyordum. 7 vakte cezaevinde çıkardım. Teheccüd ile nafile namazlarıyla. 7 vakit kılıyordum cezaevinde. Biraz daha tasavvuf, Mevlana bilinci aşılamaya çalıştım kız kardeşime, onu öyle uyuttum' dedi.