Nihal Candan'dan "Pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?" sorusuna yanıt: Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim
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Nihal Candan'dan "Pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?" sorusuna yanıt: Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim

16.12.2020 22:25 | Son Güncelleme: 16.12.2020 22:49

Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken Nihal Candan, konuk olduğu bir programda "Hayatında pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?" sorusuna, "Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim" şeklinde yanıt verdi. Nihal Candan'ın bu cevabı sosyal medyada da gündem oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan "İşte Benim Stilim" programıyla tanınan ve Instagram hesabından yaptığı birbirinden cesur paylaşımlarla dikkat çekmeyi başaran ünlü TV yıldızı Nihal Candan, bu kez Murat Boz açıklamasıyla izleyenleri şaşırttı.

"MURAT BOZ'LA OLAN PARTİ İLİŞKİMDEN DOLAYI PİŞMANIM"

Nihal Candan, "Söylemezsem Olmaz" programında Bircan Bali'nin "Hayatında pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?' sorusunu yanıtladı" sorusunu yanıtladı. Candan, "Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim" dedi. Nihal Candan'ın cevabı kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

ARTO'NUN SÖZLERİ NİHAL CANDAN'I ÇILDIRTMIŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Söylemezsem Olmaz'ın sivri dilli yorumcusu Arto ile Nihal Candan arasında gerginlik yaşanmıştı. "Mesela ben anneannemi görmüyorum" diyen Candan'a inanmadığını söyleyen Arto, "Bence anneannesi onları görmek istemiyor" demişti. Nihal Candan ise Arto'nun sözlerine sinirlenerek ses tonunu yükseltmişti.

Nihal Candan'dan 'Pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?' sorusuna yanıt: Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim
Nihal Candan'dan 'Pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?' sorusuna yanıt: Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim
Nihal Candan'dan 'Pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?' sorusuna yanıt: Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim
Nihal Candan'dan 'Pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?' sorusuna yanıt: Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim
Nihal Candan'dan 'Pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?' sorusuna yanıt: Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim
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