Night Book sistem gereksinimleri 2021 | Night Book kaç GB?
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Night Book sistem gereksinimleri 2021 | Night Book kaç GB?

Night Book sistem gereksinimleri 2021 | Night Book kaç GB?
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

The Complex, Five Dates ve Maid of Sker'in yapımcıları olan Wales Interactive'in son interaktif oyunu olan Night Book'un sistem gereksinimleri neler? Minimum sistem gereksinimleri ve önerilen sistem gereksinimleri neler? Detaylar haberimizde...

Night Book, evine bir iblis çağıran ve eski bir kitabı okuması için kandırılan çevrimiçi tercümanlı interaktif bir gerilim oyunu. Loralyn, görüntülü konuşmalarda İngilizce'den Fransızca'ya veya tam tersine çeviri yaparak evinde uzaktan gece mesaisi yapmaktadır. Hamiledir, eşi uzakta çalışmaktadır ve akıl hastası babasına bakmaktadır. Umutsuz bir şekilde ailesini bir arada ve güvende tutmaya çalışmaktadır. Ama hayatta kalmak için kimi feda edecektir? Nişanlısını mı, bebeğini mi, babasını mı yoksa kendisini mi?

27 Temmuz'da çıkış yapan gerilim oyunu, Steam'de oldukça ilgi görüyor. Peki, Night Book oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Night Book PC sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Night Book kaç GB? Sizler için derledik...

Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Night Book sistem gereksinimleri 2021 | Night Book kaç GB?

NIGHT BOOK SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
NIGHT BOOK MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

  • İşletim Sistemi: Windows 7 32-bit
  • İşlemci: 2.0 GHz
  • Bellek: 2 GB RAM
  • Ekran Kartı: DirectX 11.0 compatible video card
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 11 GB kullanılabilir alan

NIGHT BOOK ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
  • İşlemci: 2.0 GHz
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: DirectX 11.0 compatible video card
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 11 GB kullanılabilir alan

NIGHT BOOK TANITIM FRAGMANI

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
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