Niğdeliler 'Müslüm Gürses' filmiyle hüzünlendi
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Niğdeliler 'Müslüm Gürses' filmiyle hüzünlendi

Niğdeliler 'Müslüm Gürses' filmiyle hüzünlendi Niğde Belediyesi 'Minderli Sinema Günleri' etkinliğinde 'Müslüm Gürses'in' hayatının anlatıldığı filmle hüzünlendi.

Niğdeliler 'Müslüm Gürses' filmiyle hüzünlendi
23.07.2020 17:43 | Son Güncelleme: 23.07.2020 18:16

Niğdeliler 'Müslüm Gürses' filmiyle hüzünlendi

NİĞDE - Niğde Belediyesi 'Minderli Sinema Günleri' etkinliğinde 'Müslüm Gürses'in' hayatının anlatıldığı filmle hüzünlendi.

Niğde Belediyesi, vatandaştan gelen yoğun talep üzerine etkinliği uzatırken, Fetih 1453 filmi ile başlayan minderde sinema keyfi Kral Şakir Korsan Diyarı ile son bulacak.

Niğde Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında sinemaya gidemeyen vatandaşlar için Ömer Halisdemir Meydanı'nda devam edecek.

Etkinliğe Niğdeli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Dev ekranda yapılan gösterimde sinemaseverler, minderlerde film izledi. Belediye çalışanları ise film izleyen vatandaşlara ücretsiz olarak patlamış mısır ikram etti.

Dün gece gösterilen 'Müslüm Gürses' müziğiyle hüzünlenirken, Gürses'in şarkıları katılımcılarla birlikte seslendirildi.

Kaynak: İHA

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