Niğdeli vatandaşlar pandemi kurallarına uyuyor
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Niğdeli vatandaşlar pandemi kurallarına uyuyor

28.11.2020 16:18 | Son Güncelleme: 28.11.2020 16:23
Niğdeli vatandaşlar pandemi kurallarına uyuyor

Günlük 400'e yakın pozitif vakanın olduğu Niğde'de vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasına rağmen yükselmenin neden olduğuna anlam veremiyor.

Günlük 400'e yakın pozitif vakanın olduğu Niğde'de vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasına rağmen yükselmenin neden olduğuna anlam veremiyor. Kentte bugüne kadar 250'nin üzerinde kişinin korona virüsten dolayı hayatını kaybetti.

Caddeler üzerinde sigara içmek, yemek veya maskeyi çıkarak yiyeceklerin yasak olduğu Niğde'de, vatandaşlar kurallara uyuyor.

Niğde'nin ana caddelerinde maskesiz insan görmediğini belirten Esnaf Murat Bilgiç, "Önceden vatandaş olarak gevşek davranıyorduk ancak vakalar arttıkça daha dikkat etmeye başladık. Niğde caddelerinde maskesiz kimseyi görmüyoruz ancak vaka sayıları yükseliyor" dedi.

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Terzi esnafı Şükrü Timurlenk ise "Müşterimden ölçü alacağım zaman kesinlikle mesafeyi koruyarak işimi yapıyorum. Ancak insanlar maskelerini çenesinin altında takıyor" diye konuştu.

Korana virüsten halasının vefat ettiğini ifade eden Yalçın Tekcan ise, "Çok yakın zamanda halamı ve akrabamı korona virüsten dolayı kaybettik. Çok üzüntülüyüz. İnsanlarımızın daha çok dikkat etmesini istiyorum" dedi. - NİĞDE

Niğdeli vatandaşlar pandemi kurallarına uyuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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