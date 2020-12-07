Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Kar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Kar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

07.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:40

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak fotoğraf seçti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak fotoğraf seçti.

Prof. Dr. Kar, AA muhabirleri ve foto muhabirleri tarafından yurt içi ve yurt dışında çekilen ve oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

"Yaşam" kategorisinde Guillaume Payen'in "Bebeklere siperlik" başlıklı fotoğrafına oy veren Kar, "spor" kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", "haber" kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

Prof. Dr. Kar, Türkiye'nin gururu olan AA'nın Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında elde ettiği haberlerle kamuoyunu aydınlattığını söyledi.

Çok güzel fotoğraf karelerinin öne çıktığını belirten Kar, "Tabii 2020 herkes için çok zor bir yıldı. Özellikle koronavirüs çok fazla gündemimizi aldı. Zorluklarıyla birlikte bir yılın daha sonuna geliyoruz. Çalışmalarından dolayı AA'nın çalışanlarına başarılar diliyorum. Zor şartlarda güzel işler çıkarıyorlar. Hepsini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Kar, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Kar, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Kar, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Kar, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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