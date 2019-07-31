NİĞDE İşten çıkarılan 6 işçi belediye önünde eylem yaptı

İşten çıkarılan 6 işçi belediye önünde eylem yaptı

NİĞDE merkeze bağlı Aktaş Belediyesi'nde işten çıkarılan 6 işçi, oturma eylemi yaptı.

Aktaş Belediyesi'nde, 6 işçi bütçe yetersizliğini gerekçe gösterilerek, işten çıkarıldı. Ancak iddiaya göre yerlerine 9 işçi alındı. Durumdan haberdar olan 6 işçi, belediye binası önünde oturma eylemi yaptı. İşçiler adına konuşan Mümin Yeşil, 9 yıldır belediyede çalıştığını anlatarak, Belediye personeli olarak bütün haklarımızı elimizden aldılar. Kanunu Hükmünde Kararname ile kadroya geçtik. Belediye Başkanı Erdoğan Şevenk kendi encümenleri ile bizim çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını elinden aldı. Gerekçe olarak bütçe yetersizliğini gösterdiler. Bütçe yetersizmiş. 'Bütçe yetersiz' dediler, yerimize 9 kişiyi aldılar. Siyasi baskı var. Ben 9 yıldır çalışıyorum. Bizim yerimize encümendekilerin çocukları, yeğeni, damadı, ablasının çocuğu yerleştirildi. Çoluğumuz çocuğumuz var. Haklarımızı sonuna kadar arayacağız dedi.

Aktaş Belediye Başkanı Erdoğan Şevenk ise 6 işçinin bütçe yetersizliği nedeniyle encümen kararı ile işten çıkarıldığını söyledi.

Kaynak: DHA