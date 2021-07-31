Niğde İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı
Niğde İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 4. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Şuayip Demirkol, güven tazeledi.
Niğde İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 4. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Şuayip Demirkol, güven tazeledi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen genel kurulda başkanlık için Şuayip Demirkol ile Ali Demir yarıştı.
Şuayip Demirkol 730 oy alarak yeniden başkan seçildi. Ali Demir ise 244 oy aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav