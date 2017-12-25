Niğde'deki Ortaokula Karamürsel'den Yardım

Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Kültür Yardımlaşma Derneği, Niğde'nin Kömürcü Köyündeki Ortaokuldan gelen yardım isteğine sessiz kalmadı.



Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı Erhan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Niğde'nin Kömürcü köyündeki Çanakkale Ortaokulu öğrencilerinden yardım isteği geldiğini belirterek, yardım toplamak amacıyla Karamürsel'deki esnaf ve kooperatifleri ziyaret ettiklerini bildirdi.



Öğrencilere ayakkabı, bot ve kırtasiye malzemesi toplayarak kargoyla gönderdiklerini dile getiren Yılmaz, "Kampanyaya katılan Karamürsel esnafına, SS 2 Nolu Karamürsel-İzmit Küçük Otobüsçüler Kooperatifi, Karamürsel Servisçiler Kooperatifi ve SS 127 Yalakdere Kooperatifine teşekkür ederiz." diye konuştu.