Niğde'de yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Niğde'de yanan otomobilde büyük çapta hasar oluştu.
NİĞDE (AA) - Niğde'de yanan otomobilde büyük çapta hasar oluştu.
Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi'nde bir otomobilin yandığını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
E.K'ye ait otomobili çaldıktan sonra ateş verdiği iddia edilen H.O, polis ekiplerince gözaltına alındı.
AA / Hamza Tav - Son Dakika Haberleri
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