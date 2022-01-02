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Niğde'de yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Niğde'de yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
AA / Hamza Tav - Haberler | Güncel

Niğde'de yanan otomobilde büyük çapta hasar oluştu.

NİĞDE (AA) - Niğde'de yanan otomobilde büyük çapta hasar oluştu.

Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi'nde bir otomobilin yandığını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

E.K'ye ait otomobili çaldıktan sonra ateş verdiği iddia edilen H.O, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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AA / Hamza Tav - Son Dakika Haberleri

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