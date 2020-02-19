Niğde'de uyuşturucu madde satan 2 kişi gözaltına alındı
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Niğde'de uyuşturucu madde satan 2 kişi gözaltına alındı

Niğde'de uyuşturucu madde sattıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

19.02.2020 09:52 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:52
Niğde'de uyuşturucu madde satan 2 kişi gözaltına alındı

'de uyuşturucu madde sattıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde bulunduran, kullanan ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.


Uyuşturucu madde sattıkları belirlenen 2 zanlı, Sazlıca beldesi mevkisinde ekipler tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin aracında ve üzerilerinde yapılan aramada 16,70 gram esrar, 8 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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