Niğde'de uyuşturucu madde satan 2 kişi gözaltına alındı
Niğde'de uyuşturucu madde sattıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.
Niğde'de uyuşturucu madde sattıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde bulunduran, kullanan ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Uyuşturucu madde sattıkları belirlenen 2 zanlı, Sazlıca beldesi mevkisinde ekipler tarafından gözaltına alındı.
Şüphelilerin aracında ve üzerilerinde yapılan aramada 16,70 gram esrar, 8 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.