Niğde'de silahlı kavga: 1 yaralı
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Niğde'de silahlı kavga: 1 yaralı

NİĞDE'de tartıştığı İ.E. tarafından pompalı tüfekle vurulan E.O. (21) yaralandı.

20.01.2020 00:57 | Son Güncelleme: 20.01.2020 00:57
Niğde'de silahlı kavga: 1 yaralı

'de tartıştığı İ.E. tarafından pompalı tüfekle vurulan E.O. (21) yaralandı. 

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı İmam Hatip Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, İ.E ile E.O. henüz bilinmeyen bir neren tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle İ.E., pompalı tüfekle ateş ederek E.O.'yu yaraladı. E.O., olay yerine çağrılan ambulansla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan İ.E. ise kısa sürede ekipleri tarafından yakalandı.Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 


Kaynak: DHA
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