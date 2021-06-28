Niğde'de "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışması ödül töreni yapıldı

Niğde'de, Yeşilay ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 11'incisi düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışması ödül töreni yapıldı.

Niğde'de, Yeşilay ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 11'incisi düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışması ödül töreni yapıldı.

Yarışmada edebi eser kategorisinde Özel Niğde Akkol İlkokulundan Burak Nurettin Taşpınar, ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Niğde Orta Okulundan Emin Serdar Erdal, Niğde Fen Lisesinden İrem Çelebi okullarında birinci oldu.

Görsel eser kategorisinde ise Selçuk İlkokulundan Aruuke Akmaalieva, Mevlana Orta Okulundan Melis İşmar, Niğde Güzel Sanatlar Lisesinden Buse İşçi, okullarında birincilik elde etti.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "Tüm ödül alan öğrencileri tebrik ediyorum. Yeşilay, gençlerimizi sağlıklı gençler olarak geleceğe hazırlıyor. Gençlerimizi her türlü kötü alışkanlıklardan koruma ve toplumun bilinçlendirilmesi adına güzel işler yapıyorlar." dedi.

Ödül törenine, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç, İl Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Yeşilay Şube Başkanı Hayri Yıldız, okul müdürleri ve ödül alan öğrenciler ile velileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav