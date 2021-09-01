Niğde'de hayatını kaybeden belediye meclis üyesi son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Niğde Belediyesi meclis üyesi Bülent Sayın'ın cenazesi toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Niğde Belediyesi meclis üyesi Bülent Sayın'ın cenazesi toprağa verildi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, belediye binası önünde düzenlenen törende, Bülent Sayın'ın her zaman pozitif bir insan olduğunu belirtti.

Özdemir, "Arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Kendisiyle uzun zamandır birlikte çalışıyoruz. Pozitif duruşu ile bize her zaman örnek olan bir insandı. Allah kendisinden razı olsun, mekanı cennet olsun, Allah kendisine gani gani rahmet eylesin." dedi.

Törenin ardından kılınan cenaze namazından sonra Sayın'ın naaşı, Hıdırlık Mezarlığına defnedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav