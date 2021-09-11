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NİĞDE'DE HAVADA, KARADA VE SUDA PATATES YETİŞTİRİLİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü tarafından Hidroponik (suda) ve Aeroponik (havada) tekniğiyle su içinde mini yumru patates tohumu üretimine başladı.

NİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü tarafından Hidroponik (suda) ve Aeroponik (havada) tekniğiyle su içinde mini yumru patates tohumu üretimine başladı.

Patates Araştırma Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, enstitü olarak sektöre 10 yerli ve milli patates çeşidi kazandırdıklarını söyledi. Pırlak, Aeroponik sistem köklere sis veya buhar şeklinde besin çözeltisi verilerek havada asılı duran bitki yetiştirme tekniğidir. Böylece hem havada hem karada hem de suda patates yetiştiriyoruz. Üreticilerimizin maliyetini ve girdilerini azaltmak için enstitü olarak havada, karada ve suda patates üreterek sektöre en uygun, en az maliyetli üretim sistemini kazandırmak için çalışıyoruz. Topraklı, Aeroponik ve Hidroponik yöntemle istenilen büyüklüğe ulaşan mini yumrular, hasat edilmeye başlandı. Enstitümüzde yemeklik, sanayilik, hastalık ve zararlılarına karşı dayanıklı patates çeşitlerinin geliştirilmesinin yanında patatesle ilgili birçok Ar-Ge faaliyetine de imza atıyoruz. Özellikle doku kültürü laboratuvarımızda yerli ve milli patates çeşitlerimizin çoğaltılmasına hızla devam ediyoruz dedi.

Pırlak, bu yöntemlerle mini yumru üretim sisteminde bitki başına 50 ile 150 arasında patates yumrusu elde edildiğini de sözlerine ekledi.

NİĞDE'DE HAVADA, KARADA VE SUDA PATATES YETİŞTİRİLİYOR

NİĞDE'DE HAVADA, KARADA VE SUDA PATATES YETİŞTİRİLİYOR

NİĞDE'DE HAVADA, KARADA VE SUDA PATATES YETİŞTİRİLİYOR

NİĞDE'DE HAVADA, KARADA VE SUDA PATATES YETİŞTİRİLİYOR
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: NİĞDE'DE HAVADA, KARADA VE SUDA PATATES YETİŞTİRİLİYOR - Haberler
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