Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
28.11.2020 22:45 | Son Güncelleme: 28.11.2020 23:31
Niğde'de halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Niğde'de halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ö.K. İdaresindeki 51 H 0026 plakalı halk otobüsü, Niğde Evleri Otağ Sokak'ta Y.F.Ç. kontrolündeki 51 ABA 644 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan halk otobüsü, bir apartmanın bahçesinin duvarına çarparak durdu.
İhbar üzeri olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav