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21 yaşındaki genç, elma bahçesinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Niğde'de vatandaşlar elma bahçesinde hareketsiz halde yatan bir cansız bedene rastladı. Olay yerine gelen ekipler, yerde hareketsiz yatan 21 yaşındaki İbrahim Önemli'nin öldüğünü belirledi.

Amas Yolu Koru Sokak yakınlarında bir elma bahçesinde hareketsiz bir kişinin yattığını gören vatandaş durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDEN SONRA BELLİ OLACAK

Sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan 21 yaşındaki İbrahim Önemli'nin öldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından talihsiz gencin cansız bedeni Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Gencin ölüm sebebi yapılacak otopsinin sonrası netlik kazanacak.

21 yaşındaki genç, elma bahçesinde ölü bulundu
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