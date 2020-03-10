Niğde'de fırtına evlerin çatısını uçurdu
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Ulukışla, Niğde, Güncel

Niğde'de fırtına evlerin çatısını uçurdu

Niğde'de fırtına evlerin çatısını uçurduNİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde etkili olan fırtına, 8 evin çatısını uçurdu.

10.03.2020 12:13 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:15
Niğde'de fırtına evlerin çatısını uçurdu

Niğde'de fırtına evlerin çatısını uçurdu

NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde etkili olan fırtına, 8 evin çatısını uçurdu. Niğde merkez ile ilçelerinde gece yarısı başlayan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Ulukışla ilçesine bağlı Kılan Köyü'nde etkili olan fırtına nedeniyle 8 evin çatısı uçtu. Uçan çatılardan biri park halindeki aracın üzerine düştü. Aracın ön camı kırılırken, maddi hasar meydana geldi. Bazı evlerin bahçe duvarları ise devrildi. Şiddetli esen rüzgar nedeniyle uçan çatılar elektrik tellerini de kopardı. Kopan elektik kabloları nedeniyle köyde elektrik kesintisinin yaşandığı öğrenildi.

Niğde'de fırtına evlerin çatısını uçurdu

Kaynak: DHA

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Niğde'de fırtına evlerin çatısını uçurdu

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