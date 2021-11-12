Niğde'de engelli ve eski hükümlülere hibe desteği başvuruları başladı - Haberler
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Niğde'de engelli ve eski hükümlülere hibe desteği başvuruları başladı

AA / Hamza Tav - Haberler | Güncel
Niğde'de engelli ve eski hükümlülere hibe desteği başvuruları başladı

Niğde Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Ali Bingül, engelli ve eski hükümlülere hibe desteği başvurularının başladığını bildirdi.

NİĞDE (AA) - Niğde Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Ali Bingül, engelli ve eski hükümlülere hibe desteği başvurularının başladığını bildirdi.

Bingül, kurum binasında yaptığı basın açıklamasında, devletin engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmalarına yönelik çok yönlü teşvikler sunulduğunu söyledi.

Hibe desteği başvurularının 3 Aralık saat 23.59'a kadar E-Devlet üzerinden olarak yapılacağını belirten Bingül, şunları kaydetti:

"Kendi işini kurmak isteyen engelliler, kuruluş, işletme ve demirbaş desteği olarak toplam 65 bin lira hak kazanabilecek. Eski hükümlüler ise Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Müdürlüklerine 03 Aralık mesai saati sonuna başvuru yapabilir. Bugüne kadar Niğde'de 35 farklı girişimciye toplamda 1 milyon 400 bin lira hibe desteği sağlandı. Böylelikle engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımız kendi işlerinin patronu oldu."

Niğde'de engelli ve eski hükümlülere hibe desteği başvuruları başladı

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AA / Hamza Tav - Son Dakika Haberleri

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