27.10.2019 01:27

Niğde'de "En iyi elma" yarışması düzenlendi

Kazandığı birincilik ödülünü Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak

NİĞDE - Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Niğde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda "en iyi elma" yarışması yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ziraat Odası tarafından organize edilen yarışmaya, 20 elma üreticisi katıldı. Elmaların rengi, şeker oranı ve tadı gibi 11 kategoriye göre değerlendirildiği yarışmada, üreticilerden Kadir Tulgar'ın yetiştirdiği elma birinci, Yahya Özşahin'in elması ikinci ve Ercan Güler'in elması üçüncü seçildi. Dereceye giren yarışmacılara çeyrek altın, katılımcılara ise ağaç budama makası hediye edildi.

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Buzağı güzellik yarışması düzenledik. Bugün de ilimizin iddialı ürünlerinden Türkiye'de 3. olduğumuz, kalite ve pazar belirleyici olarak da 1. olduğumuz elmada en iyi elma yarışması düzenledik. Fuarımızın bu yılki ayırt edici özelliği bu ikisi idi. Çok yoğun bir talep var bir çok üretici içinden 20'ye düşürdük bu 20 üretici içerisinden en güzelini seçtik. İşin maddi boyutundan ziyade manevi boyutu önemliydi bizim için. Çünkü elmamızın markalaşması gerekiyor" diye konuştu.

Niğde elmasını birinci sıraya getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Baş, gelecek senelerde düzenlenecek fuarlarda, kentin öne çıkan ürünlerine daha fazla ağırlık vereceklerini ifade etti.

Yarışmada birinci olan elma üreticisi Kadir Tulgar ise kazandığı ödülü Mehmetçik Vakfına bağışlayacağını, 10 yaşından beri elma ürettiğini ve sağlığını elmaya borçlu olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA