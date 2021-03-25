Niğde'de devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
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Niğde'de devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Niğde'de devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Niğde'de kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Niğde'de kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 FJ 1217 plakalı kamyonet, Niğde-Çamardı kara yolu Değirmenli beldesi yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan kişi ambulansta tedavi edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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