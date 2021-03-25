Niğde'de devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Niğde'de kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.
Niğde'de kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 FJ 1217 plakalı kamyonet, Niğde-Çamardı kara yolu Değirmenli beldesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan kişi ambulansta tedavi edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul