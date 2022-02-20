Aydınlatma direğine ve ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler
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Aydınlatma direğine ve ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA, Hamza Tav - Güncel
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Niğde'de otomobilin aydınlatma direğine ve ağaca çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

NİĞDE (AA) - Niğde'de otomobilin aydınlatma direğine ve ağaca çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

D.A. (20) yönetimindeki 06 VDU 16 plakalı otomobil, Niğde-Bor kara yolunda kontrolden çıkarak önce aydınlatma direğine sonra da bir ağaca çarparak durabildi.

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü D.A. ile yanında bulunan G.G. (19) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan G.G'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Aydınlatma direğine ve ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Aydınlatma direğine ve ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Aydınlatma direğine ve ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA / Hamza Tav - Güncel

Otomobil, Niğde, Güncel, Haberler

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