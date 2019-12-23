Niğde'de arazi kavgası: 3 yaralı
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Niğde'de arazi kavgası: 3 yaralı

Niğde'de arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı.

23.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:58
Niğde'de arazi kavgası: 3 yaralı

'de arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, köyünde (39) ve kardeşi Cengiz Genç (35) ile enişteleri ((47) arasında arazi anlaşmazlığı nedeni tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda tarafların bir birine tabancayla ateş etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.


Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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