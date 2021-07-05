Niğde'de arabalı konserler yoğun ilgi gördü
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Niğde'de arabalı konserler yoğun ilgi gördü

Niğde'de arabalı konserler yoğun ilgi gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Niğde Belediyesinin 'Eğlenceye Park Et' sloganıyla başlattığı 'Arabalı Konser' etkinlikleri vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Niğde Belediyesinin 'Eğlenceye Park Et' sloganıyla başlattığı 'Arabalı Konser' etkinlikleri vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yıkılan stadyum arazisine kurulan sahnede ve binlerce arabanın park ettiği alandaki coşku ve heyecan görülmeye değerdi.

İlk olarak 30 Haziran günü Mary Jane grubu ve solisti Begüm Yiğit'in sahne aldığı konserler sonrasında 1 Temmuz 2021 günü Irmak Arıcı ve Orkestrası, 2 Temmuz 2021 günü Burak Kartal ve Orkestrası, 3 Temmuz 2021 günü Ferhat Altınel ve Orkestrası, 4 Temmuz 2021 Pazar günü de Simge Sağın ve Orkestrasının sahne aldığı arabalı konserle son buldu. Niğde'de ilk kez düzenlenen arabalı konserler vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Konser öncesinde aşı standı kurularak vatandaşlar hem aşılarını oldu hem de eğlendi. Konuyla ilgili açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Pandemi ve YKS sonrası hem gençlerin hem de ailelerinin stres atmaları zorlu süreçlerden bir nebze olsun uzaklaşabilmeleri adına arabalı konser etkinliğimizi sınav sonrasına bıraktık. Çünkü sınava giren öğrencilerimiz çok stres yaşadılar. Yetişkinlerde pandemiden dolayısıyla evlere kapanmıştı. Bu etkinlikle yaşadığımız stresin acısını çıkartalım istedik. Belediyenin görevi altyapı, üst yapı, yol yapmak değil, şehrin kültür hayatını, sosyal hayatını değiştirme ve geliştirmek de belediyenin en büyük görevlerinden bir tanesidir. Bu etkinliğimiz yediden yetmişe toplumumuzun her kesimine hitap eden ve bilhassa gençlerimizin çok eğlendiği bir etkinlik oldu. Bizim amacımız hiçbir ayrım yapmadan toplumun her kesimini kucaklamaktır. İnşallah bundan sonda da şehrimizin dört bir yanını kültür ve sanatla buluşturmaya devam edeceğiz. Şehrimizi her anlamda yaşanılabilir bir şehir yapmaya kararlıyız" dedi. - NİĞDE

Niğde'de arabalı konserler yoğun ilgi gördü
Niğde'de arabalı konserler yoğun ilgi gördü
Niğde'de arabalı konserler yoğun ilgi gördü
Niğde'de arabalı konserler yoğun ilgi gördü
Niğde'de arabalı konserler yoğun ilgi gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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