Niğde'de "7. Eğitimde Değişim Konferansı" çevrim içi olarak düzenlendi

Niğde'de Eğitimde İnovasyon Derneği, Educat Bilim ve Etkili Öğrenme Akademisi iş birliğinde çevrim içi düzenlenen "7. Eğitimde Değişim Konferansı"ndan yaklaşık 5 bin kişi faydalandı.

Niğde'de Eğitimde İnovasyon Derneği, Educat Bilim ve Etkili Öğrenme Akademisi iş birliğinde çevrim içi düzenlenen "7. Eğitimde Değişim Konferansı"ndan yaklaşık 5 bin kişi faydalandı.

KOSGEB destekleriyle Niğde Teknopark'ta faaliyet gösteren Etkili Öğrenme Akademisi ile Eğitimde İnovasyon Derneği ve Educat Bilim tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen konferans, "STEM (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) Öğretmen" temasıyla gerçekleşti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleşen konferansa, yurt içi ve dışından yaklaşık 5 bin kişi katıldı, 13'ü uzman yaklaşık 100 eğitimci farklı konuda deneyimlerini paylaştı.

Etkili Öğrenme Akademisi kurucularından Doç. Dr. Meryem Nur Aydede, yaptığı konuşmada, alanlarında en iyi olan eğitimcilerin deneyim ve tecrübelerini online olarak düzenledikleri konferanslarla paylaşmayı amaçladıklarını söyledi.

Hazırladıkları projelerle Niğde Teknopark'ta çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Aydede, şunları kaydetti:

"Çocukların başarısızlıklarını belirleyecek bir yazılım projesi hazırladık ve çocukların sayısal derslerdeki başarılarını artırmayı hedefliyoruz. Bu yazılım çocukların başarısızlıklarını belirleyecek ve sonrasında başarılı olmalarına ilişkin nasıl bir yöntem izlenmesi gerektiğini ortaya koyacak. Çalışmalarımızda kendi kültür, inanç ve değerlerimize uygun deneylerimiz var. Alanında en iyi en öğrenme ve öğretme aşkıyla yanan öğretmenlerimizin deneyimlerini en iyi örnekleriyle katılımcılarla paylaşmalarını sağlıyoruz."

Etkili Öğrenme Akademisi kurucularından Buket Ertuğrul Akyol ise "geleceğin bilim insanlarını yetiştirenler buluşuyor" sloganıyla gerçekleştirdikleri konferansın temel amacının eğitime gönül veren insanların, bir araya gelerek deneyimlerini paylaşarak çocukların gelişmesine katkı sağlamak olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav