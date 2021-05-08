Niğde'de "7. Eğitimde Değişim Konferansı" çevrim içi olarak düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Niğde'de "7. Eğitimde Değişim Konferansı" çevrim içi olarak düzenlendi

Niğde'de '7. Eğitimde Değişim Konferansı' çevrim içi olarak düzenlendi
Anadolu Ajansı / Hamza Tav - Haberler | Güncel

Niğde'de Eğitimde İnovasyon Derneği, Educat Bilim ve Etkili Öğrenme Akademisi iş birliğinde çevrim içi düzenlenen "7. Eğitimde Değişim Konferansı"ndan yaklaşık 5 bin kişi faydalandı.

Niğde'de Eğitimde İnovasyon Derneği, Educat Bilim ve Etkili Öğrenme Akademisi iş birliğinde çevrim içi düzenlenen "7. Eğitimde Değişim Konferansı"ndan yaklaşık 5 bin kişi faydalandı.

KOSGEB destekleriyle Niğde Teknopark'ta faaliyet gösteren Etkili Öğrenme Akademisi ile Eğitimde İnovasyon Derneği ve Educat Bilim tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen konferans, "STEM (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) Öğretmen" temasıyla gerçekleşti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleşen konferansa, yurt içi ve dışından yaklaşık 5 bin kişi katıldı, 13'ü uzman yaklaşık 100 eğitimci farklı konuda deneyimlerini paylaştı.

Etkili Öğrenme Akademisi kurucularından Doç. Dr. Meryem Nur Aydede, yaptığı konuşmada, alanlarında en iyi olan eğitimcilerin deneyim ve tecrübelerini online olarak düzenledikleri konferanslarla paylaşmayı amaçladıklarını söyledi.

Hazırladıkları projelerle Niğde Teknopark'ta çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Aydede, şunları kaydetti:

"Çocukların başarısızlıklarını belirleyecek bir yazılım projesi hazırladık ve çocukların sayısal derslerdeki başarılarını artırmayı hedefliyoruz. Bu yazılım çocukların başarısızlıklarını belirleyecek ve sonrasında başarılı olmalarına ilişkin nasıl bir yöntem izlenmesi gerektiğini ortaya koyacak. Çalışmalarımızda kendi kültür, inanç ve değerlerimize uygun deneylerimiz var. Alanında en iyi en öğrenme ve öğretme aşkıyla yanan öğretmenlerimizin deneyimlerini en iyi örnekleriyle katılımcılarla paylaşmalarını sağlıyoruz."

Etkili Öğrenme Akademisi kurucularından Buket Ertuğrul Akyol ise "geleceğin bilim insanlarını yetiştirenler buluşuyor" sloganıyla gerçekleştirdikleri konferansın temel amacının eğitime gönül veren insanların, bir araya gelerek deneyimlerini paylaşarak çocukların gelişmesine katkı sağlamak olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cansu Dere Seda Sayan Nesrin Cavadzade
Spor Salih Uçan Cyle Larin Fatih Terim Metin Oktay Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Niğde'de "7. Eğitimde Değişim Konferansı" çevrim içi olarak düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 15:30:03. #1.14#

title