Niğde'de 22 küçükbaş hayvan çalan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Niğde'de 22 küçükbaş hayvan çalan 2 şüpheli tutuklandı

AA, Hamza Tav - Güncel
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Niğde'de 22 küçükbaş hayvan çalan 2 şüpheli tutuklandı

Niğde'de küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 2 şüpheli tutuklandı.

NİĞDE (AA) - Niğde'de küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Niğde merkezde 22 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalınan küçükbaşlar metruk bir bağ evinde bulundu, 2 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar Z.D. ve Y.D, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Küçükbaş hayvanlar, sahibine teslim edildi.

AA / Hamza Tav - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Niğde, Güncel, Haberler

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