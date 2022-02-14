Niğde'de 22 küçükbaş hayvan çalan 2 şüpheli tutuklandı
Niğde'de küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 2 şüpheli tutuklandı.
NİĞDE (AA) - Niğde'de küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Niğde merkezde 22 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Çalınan küçükbaşlar metruk bir bağ evinde bulundu, 2 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar Z.D. ve Y.D, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Küçükbaş hayvanlar, sahibine teslim edildi.
AA / Hamza Tav - Güncel